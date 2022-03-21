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21 марта, 09:18

Два футболиста "Спартака" пропустят сбор российской молодёжки из-за травм

Учебно-тренировочный сбор стартовал в воскресенье, 20 марта, на подмосковной базе УТЦ "Новогорск".

Футболисты московского "Спартака" Наиль Умяров и Руслан Литвинов пропустят сбор молодёжной команды России из-за травм. Об этом сообщается на сайте РФС.

"Умярову необходимо минимум семь-десять дней реабилитационных процедур, а при активном физиотерапевтическом лечении Литвинову потребуется пять-семь дней покоя. Поэтому было принято решение отпустить обоих игроков в расположение клуба для продолжения лечения и проведения реабилитационно-восстановительных мероприятий", — заявил врач молодёжной сборной Александр Родионов.

Молодёжная сборная России по футболу назвала состав на ближайший сбор

Молодёжная сборная России по футболу назвала состав на ближайший сбор

Учебно-тренировочный сбор молодёжки стартовал в воскресенье, 20 марта, на подмосковной базе учебно-тренировочного центра "Новогорск". Он продлится до 27-го числа.

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ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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