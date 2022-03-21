Песков объяснил, почему прекращение огня на время переговоров России и Украины не обсуждается
Любая пауза используется националистическими подразделениями для перегруппировки, рассказали в Кремле.
Возобновление режима прекращения огня на период переговоров с Украиной не обсуждается, поскольку националисты используют паузы для перегруппировки своих сил. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, дело в том, что остановка операции, любая остановка используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров Украины и России состоится 21 марта. С подтверждением этой информации, в частности, выступил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.