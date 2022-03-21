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Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 09:18
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Песков объяснил, почему прекращение огня на время переговоров России и Украины не обсуждается

Любая пауза используется националистическими подразделениями для перегруппировки, рассказали в Кремле.

Возобновление режима прекращения огня на период переговоров с Украиной не обсуждается, поскольку националисты используют паузы для перегруппировки своих сил. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, дело в том, что остановка операции, любая остановка используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров Украины и России состоится 21 марта. С подтверждением этой информации, в частности, выступил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.

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vk.com / Минобороны России

Александр Юнашев
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