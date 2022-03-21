Песков объяснил, почему прекращение огня на время переговоров России и Украины не обсуждается

Любая пауза используется националистическими подразделениями для перегруппировки, рассказали в Кремле.

Возобновление режима прекращения огня на период переговоров с Украиной не обсуждается, поскольку националисты используют паузы для перегруппировки своих сил. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, дело в том, что остановка операции, любая остановка используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.