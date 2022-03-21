Власти Китая подтвердили крушение пассажирского Boeing на юге страны

Управление гражданской авиации Китая подтвердило падение пассажирского самолёта Boeing 737 на юге страны. Об этом сказано в заявлении на сайте ведомства.

Напомним, информация о крушении самолёта поступила ранее 21 марта. Изначально сообщалось, что на борту находятся 133 человека, число погибших устанавливается. В Сети появились первые кадры после падения воздушного судна, а в Консульстве РФ в Китае Лайфу сообщили, что пока информации о россиянах на борту нет.