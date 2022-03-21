Власти Китая подтвердили крушение пассажирского Boeing на юге страны
Также в управлении гражданской авиации уточнили количество людей, находившихся на борту. На данный момент точной информации о погибших и пострадавших нет.
Управление гражданской авиации Китая подтвердило падение пассажирского самолёта Boeing 737 на юге страны. Об этом сказано в заявлении на сайте ведомства.
На борту воздушного судна авиакомпании China Eastern Airlines находилось 132 человека, среди которых 123 пассажира и 9 членов экипажа.
Напомним, информация о крушении самолёта поступила ранее 21 марта. Изначально сообщалось, что на борту находятся 133 человека, число погибших устанавливается. В Сети появились первые кадры после падения воздушного судна, а в Консульстве РФ в Китае Лайфу сообщили, что пока информации о россиянах на борту нет.
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