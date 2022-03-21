НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 09:17

Власти Китая подтвердили крушение пассажирского Boeing на юге страны

Также в управлении гражданской авиации уточнили количество людей, находившихся на борту. На данный момент точной информации о погибших и пострадавших нет.

Управление гражданской авиации Китая подтвердило падение пассажирского самолёта Boeing 737 на юге страны. Об этом сказано в заявлении на сайте ведомства.

На борту воздушного судна авиакомпании China Eastern Airlines находилось 132 человека, среди которых 123 пассажира и 9 членов экипажа.

В Сети появились кадры первых минут после крушения пассажирского Boeing в Китае

В Сети появились кадры первых минут после крушения пассажирского Boeing в Китае

Напомним, информация о крушении самолёта поступила ранее 21 марта. Изначально сообщалось, что на борту находятся 133 человека, число погибших устанавливается. В Сети появились первые кадры после падения воздушного судна, а в Консульстве РФ в Китае Лайфу сообщили, что пока информации о россиянах на борту нет.

Обложка ©

Кадр из видео пользователя 大风 в "Твиттере"

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1