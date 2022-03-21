"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатной поставке газа для Вечных огней

Инициатива связана с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям, а также необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных ориентиров.

Депутаты "Единой России" и сенаторы РФ во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарём генсовета партии Андреем Турчаком внесли в Государственную думу законопроект об обеспечении бесплатных поставок газа для Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях. Документ опубликован в думской электронной базе.

"Законопроект предусматривает наделение Правительства РФ полномочием по определению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, централизованный учёт, утверждение и ведение реестра которых осуществляется Министерством обороны РФ", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там также отмечается, что инициатива связана с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям, а также необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров. Авторы законопроекта подчеркнули, что привести его в исполнение планируется до 1 мая 2022 года.