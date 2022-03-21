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21 марта, 09:08

Советский писатель и поэт Юз Алешковский умер в США в возрасте 92 лет

Подробности и причина смерти творческого деятеля не уточняются. Его сын отметил, что успел поговорить с ним за час до кончины.

<p>Юз Алешковский. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D0%B7" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Юз Алешковский. Фото © Wikipedia

В США в возрасте 92 лет скончался советский и российский писатель, поэт, сценарист и автор-исполнитель песен Юз Алешковский. Об этом сообщил его сын, телевизионный продюсер и режиссёр Алексей Алешковский.

"Час назад отец умер в Тампе, Флорида. Утром я успел с ним поговорить", — написал Алешковский-младший на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Юз Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске, его настоящее имя — Иосиф Ефимович Алешковский. Он является автором песни "Товарищ Сталин, вы большой учёный", романов "Кенгуру", "Карусель", "Смерть в Москве" и других. В 1979 году Алешковский эмигрировал в США. Произведения писателя также отмечались престижными премиями. Так, в 2001 году он стал лауреатом Немецкой Пушкинской премии, а в 2011-м его "Маленький тюремный роман" был отмечен "Русской премией".

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Наталья Исакова

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