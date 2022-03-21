Советский писатель и поэт Юз Алешковский умер в США в возрасте 92 лет
Подробности и причина смерти творческого деятеля не уточняются. Его сын отметил, что успел поговорить с ним за час до кончины.
Юз Алешковский. Фото © Wikipedia
В США в возрасте 92 лет скончался советский и российский писатель, поэт, сценарист и автор-исполнитель песен Юз Алешковский. Об этом сообщил его сын, телевизионный продюсер и режиссёр Алексей Алешковский.
"Час назад отец умер в Тампе, Флорида. Утром я успел с ним поговорить", — написал Алешковский-младший на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Юз Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске, его настоящее имя — Иосиф Ефимович Алешковский. Он является автором песни "Товарищ Сталин, вы большой учёный", романов "Кенгуру", "Карусель", "Смерть в Москве" и других. В 1979 году Алешковский эмигрировал в США. Произведения писателя также отмечались престижными премиями. Так, в 2001 году он стал лауреатом Немецкой Пушкинской премии, а в 2011-м его "Маленький тюремный роман" был отмечен "Русской премией".
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