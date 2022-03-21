Медведев: Польская пропаганда является "визгливым критиком России"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал польскую пропаганду "злобным, вульгарным и визгливым критиком России". Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Польская пропаганда — самый злобный, вульгарный и визгливый критик России. Сообщество политических имбецилов", — считает он.

Медведев добавил, что, когда в Польше заходит речь об РФ, представители её элит "буквально корчатся от фантомных болей". Он подчеркнул, что страна страдает от "многолетней патологической русофобии", а также от внутренних дрязг, коррупции и экономических провалов, из-за которых и не состоялась "великая империя Речи Посполитой", а не в результате якобы происков Москвы.

При этом Медведев отметил, что, с другой стороны, в России отсутствуют антипольские настроения. По его словам, данные социологов свидетельствуют о дружелюбном отношении к соседям.

"Во время своих визитов в Польшу я убедился: никаких препятствий для улучшения отношений у наших стран нет, это дорога со встречным движением. Однако политические элиты во главе с партией "ПиС" Качиньского № 2, подконтрольные американским хозяевам, сделали всё, чтобы нормальный путь перекрыть", — заключил он.