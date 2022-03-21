НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 09:15

Мурашко: Все фармкомпании подтверждают продолжение поставок лекарств в Россию

Министр также призвал граждан не создавать ажиотажный спрос на препараты, потому что всё есть в наличии.

Все фармацевтические компании подтверждают продолжение поставок лекарств в Россию. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании с общественными приёмными "Единой России".

"Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются. И в рамках списка жизненно важных лекарственных препаратов у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате", — отметил министр.

Мурашко также призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на препараты, потому что всё есть в наличии, а очереди в аптеках спровоцированы фейками.

Мошенники начали звонить россиянам от имени Минздрава с призывом закупать лекарства

Мошенники начали звонить россиянам от имени Минздрава с призывом закупать лекарства

"У меня просьба к нашим гражданам: не нужно создавать ажиотажный спрос, все эти препараты в наличии, они поступают, и никаких рисков для плановой терапии нет", — добавил он.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова также сообщила об отсутствии проблем у производителей и дистрибьюторов с производством и поставками лекарств в страну.

Обложка ©

Pixabay

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1