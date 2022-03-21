Мурашко: Все фармкомпании подтверждают продолжение поставок лекарств в Россию
Министр также призвал граждан не создавать ажиотажный спрос на препараты, потому что всё есть в наличии.
Все фармацевтические компании подтверждают продолжение поставок лекарств в Россию. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании с общественными приёмными "Единой России".
"Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются. И в рамках списка жизненно важных лекарственных препаратов у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате", — отметил министр.
Мурашко также призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на препараты, потому что всё есть в наличии, а очереди в аптеках спровоцированы фейками.
"У меня просьба к нашим гражданам: не нужно создавать ажиотажный спрос, все эти препараты — в наличии, они поступают, и никаких рисков для плановой терапии нет", — добавил он.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова также сообщила об отсутствии проблем у производителей и дистрибьюторов с производством и поставками лекарств в страну.
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