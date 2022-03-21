Врач футбольного "Енисея" оказал первую помощь женщине прямо на борту самолёта
Благодаря действиям медика удалось избежать экстренной посадки, а после приземления пострадавшую передали бригаде скорой помощи.
Врач футбольного клуба "Енисей" Владимир Фомин оказал первую помощь женщине прямо на борту самолёта, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Инцидент случился во время рейса из Калининграда в Москву, на котором летели красноярцы после игры против "Балтики". В полёте одной из пассажирок стало плохо и Фомин оказал ей помощь. В результате его действий удалось избежать экстренной посадки.
После приземления в Москве пострадавшая была передана бригаде скорой помощи.