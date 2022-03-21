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Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 09:24
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Песков: Эмбарго на российскую нефть ударит по всем

По его словам, европейцам придётся особенно тяжело, а вот американцы "останутся при своих" и будут себя чувствовать гораздо лучше.

Если Евросоюз примет решение ввести эмбарго на поставки российской нефти, это ударит по мировому рынку в целом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причём повлияет очень серьёзно, вообще на мировой нефтяной рынок, в худшую сторону повлияет на энергобаланс на европейском континенте. Американцы при этом останутся при своих, это очевидно, и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придётся тяжело", — отметил представитель Кремля.

Песков предупредил, что такое решение в случае принятия "ударит по всем".

Боррель: Главы МИД Евросоюза обсудят возможность отказа от импорта нефти из России
Боррель: Главы МИД Евросоюза обсудят возможность отказа от импорта нефти из России

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС готовит пятый пакет санкций против России из-за событий на Украине и обсуждает возможность введения эмбарго на российскую нефть. При этом, как пишет СМИ, мнения среди стран ЕС разделились: одни настаивают на отказе от нефти, а другие напоминают о возможных последствиях.

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Александр Юнашев
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