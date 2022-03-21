Песков: Эмбарго на российскую нефть ударит по всем

По его словам, европейцам придётся особенно тяжело, а вот американцы "останутся при своих" и будут себя чувствовать гораздо лучше.

Если Евросоюз примет решение ввести эмбарго на поставки российской нефти, это ударит по мировому рынку в целом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причём повлияет очень серьёзно, вообще на мировой нефтяной рынок, в худшую сторону повлияет на энергобаланс на европейском континенте. Американцы при этом останутся при своих, это очевидно, и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придётся тяжело", — отметил представитель Кремля.

Песков предупредил, что такое решение в случае принятия "ударит по всем".