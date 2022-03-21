ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 09:26

Песков: Международные организации помогли бы работе гумкоридоров, надавив на Киев

Представитель Кремля подчеркнул, что власти Незалежной нужно воздействовать на националистов, которые мешают функционированию таких маршрутов.

Международные организации могли бы надавить на власти Украины, чтобы поспособствовать работе гуманитарных коридоров. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"[Международные организации могли бы] по крайней мере оказать воздействие, оказать нажим на киевские власти. Это было бы действительно полезно, способствовало бы тому, чтобы люди действительно пользовались этими гуманитарными коридорами", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Народная милиция ЛНР: ВСУ обстреляли школу в Рубежном во время эвакуации людей
Народная милиция ЛНР: ВСУ обстреляли школу в Рубежном во время эвакуации людей

Песков отметил, что Правительство Украины должно воздействовать на националистов, мешающих работе маршрутов эвакуации.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

BannerImage

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar