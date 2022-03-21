Песков: Международные организации помогли бы работе гумкоридоров, надавив на Киев

Международные организации могли бы надавить на власти Украины, чтобы поспособствовать работе гуманитарных коридоров. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"[Международные организации могли бы] по крайней мере оказать воздействие, оказать нажим на киевские власти. Это было бы действительно полезно, способствовало бы тому, чтобы люди действительно пользовались этими гуманитарными коридорами", — сказал пресс-секретарь российского лидера.