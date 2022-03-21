Песков: Международные организации помогли бы работе гумкоридоров, надавив на Киев

Представитель Кремля подчеркнул, что власти Незалежной нужно воздействовать на националистов, которые мешают функционированию таких маршрутов.

Международные организации могли бы надавить на власти Украины, чтобы поспособствовать работе гуманитарных коридоров. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"[Международные организации могли бы] по крайней мере оказать воздействие, оказать нажим на киевские власти. Это было бы действительно полезно, способствовало бы тому, чтобы люди действительно пользовались этими гуманитарными коридорами", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что Правительство Украины должно воздействовать на националистов, мешающих работе маршрутов эвакуации.