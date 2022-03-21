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Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 09:35

Песков призвал сделать Киев более сговорчивым и конструктивным на переговорах с РФ

Москва признательна странам, предлагающим посредничество в диалоге с Украиной. Однако выбор места для предполагаемой встречи лидеров двух стран является вторичным вопросом.

Все мировые державы должны оказать влияние на Киев для того, чтобы сделать украинские власти более сговорчивыми, а их диалог с Москвой более конструктивным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, здесь кто может, должен использовать своё влияние на Киев, чтобы сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным на этих переговорах", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

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Песков отметил, что Москва признательна всем странам, предлагающим посредничество на российско-украинских переговорах. Однако, по его словам, выбор места для предполагаемой встречи лидеров РФ и Незалежной сейчас является вторичным вопросом.

А ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила готовность Зеленского встретиться с Путиным. По её словам, отправной темой для переговоров должно стать принятие решения о прекращении огня. Также она добавила, что прежде, чем говорить о политике, необходимо обсудить работу гуманитарных коридоров.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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