Песков призвал сделать Киев более сговорчивым и конструктивным на переговорах с РФ

Москва признательна странам, предлагающим посредничество в диалоге с Украиной. Однако выбор места для предполагаемой встречи лидеров двух стран является вторичным вопросом.

Все мировые державы должны оказать влияние на Киев для того, чтобы сделать украинские власти более сговорчивыми, а их диалог с Москвой более конструктивным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, здесь кто может, должен использовать своё влияние на Киев, чтобы сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным на этих переговорах", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков отметил, что Москва признательна всем странам, предлагающим посредничество на российско-украинских переговорах. Однако, по его словам, выбор места для предполагаемой встречи лидеров РФ и Незалежной сейчас является вторичным вопросом.