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Опубликовано 21 марта 2022, 09:48
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Минобороны показало видео выдвижения подразделений ВС России в Сумской области

Безопасность продвижения колонны обеспечивают беспилотники и разведывательные подразделения на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун".

Движение колонны бронетехники ВС России. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России обнародовало видео выдвижения подразделений Вооружённых сил РФ в Сумской области на севере Украины для блокирования позиций ВСУ и националистических батальонов.

На кадрах видно, как по грунтовой дороге проезжает колонна бронетанковой техники подразделения российских войск. По данным пресс-службы военного ведомства, она двигается в район выполнения задач и продолжает развёртывание. В Минобороны отметили, что разведку маршрута выдвижения и безопасность продвижения колонны обеспечивают беспилотники и разведывательные подразделения на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун".

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь российская авиация поразила 44 военных объекта Украины. Кроме того, средствами ПВО было сбито ещё два украинских беспилотных летательных аппарата в воздухе над населёнными пунктами Чернобаевкой и Циркунами.

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Кадр из видео © Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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