Минобороны показало видео выдвижения подразделений ВС России в Сумской области

Безопасность продвижения колонны обеспечивают беспилотники и разведывательные подразделения на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун".

Движение колонны бронетехники ВС России. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России обнародовало видео выдвижения подразделений Вооружённых сил РФ в Сумской области на севере Украины для блокирования позиций ВСУ и националистических батальонов.

На кадрах видно, как по грунтовой дороге проезжает колонна бронетанковой техники подразделения российских войск. По данным пресс-службы военного ведомства, она двигается в район выполнения задач и продолжает развёртывание. В Минобороны отметили, что разведку маршрута выдвижения и безопасность продвижения колонны обеспечивают беспилотники и разведывательные подразделения на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун".