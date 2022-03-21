Минобороны показало видео выдвижения подразделений ВС России в Сумской области
Безопасность продвижения колонны обеспечивают беспилотники и разведывательные подразделения на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун".
Движение колонны бронетехники ВС России. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России обнародовало видео выдвижения подразделений Вооружённых сил РФ в Сумской области на севере Украины для блокирования позиций ВСУ и националистических батальонов.
На кадрах видно, как по грунтовой дороге проезжает колонна бронетанковой техники подразделения российских войск. По данным пресс-службы военного ведомства, она двигается в район выполнения задач и продолжает развёртывание. В Минобороны отметили, что разведку маршрута выдвижения и безопасность продвижения колонны обеспечивают беспилотники и разведывательные подразделения на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун".
Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь российская авиация поразила 44 военных объекта Украины. Кроме того, средствами ПВО было сбито ещё два украинских беспилотных летательных аппарата в воздухе над населёнными пунктами Чернобаевкой и Циркунами.
Кадр из видео © Минобороны РФ