"Подняли высокую планку": Сотникова заявила, что ЧМ по фигурному катанию без россиян будет скучно смотреть

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова в эфире "Матч ТВ" призналась, что наблюдать за чемпионатом мира по фигурному катанию этого года будет скучно из-за отсутствия на нём российских спортсменов.

"Если брать общую картину, то чемпионат мира был интересен тем, что там были российские спортсмены. А сейчас мне, например, будет скучно смотреть его, так как наши спортсмены подняли такую высокую планку", — заявила Сотникова.