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21 марта, 09:50

"Подняли высокую планку": Сотникова заявила, что ЧМ по фигурному катанию без россиян будет скучно смотреть

Турнир во французском городе Монпелье стартует 21 марта и завершится через шесть дней.

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова в эфире "Матч ТВ" призналась, что наблюдать за чемпионатом мира по фигурному катанию этого года будет скучно из-за отсутствия на нём российских спортсменов.

"Если брать общую картину, то чемпионат мира был интересен тем, что там были российские спортсмены. А сейчас мне, например, будет скучно смотреть его, так как наши спортсмены подняли такую высокую планку", заявила Сотникова.

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Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года пройдёт во французском городе Монпелье с 21 по 27 марта. Из-за санкций со стороны ISU участие в нём не смогут принять спортсмены из России.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Шамиль Гаджиев

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