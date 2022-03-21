"Подняли высокую планку": Сотникова заявила, что ЧМ по фигурному катанию без россиян будет скучно смотреть
Турнир во французском городе Монпелье стартует 21 марта и завершится через шесть дней.
Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова в эфире "Матч ТВ" призналась, что наблюдать за чемпионатом мира по фигурному катанию этого года будет скучно из-за отсутствия на нём российских спортсменов.
"Если брать общую картину, то чемпионат мира был интересен тем, что там были российские спортсмены. А сейчас мне, например, будет скучно смотреть его, так как наши спортсмены подняли такую высокую планку", — заявила Сотникова.
Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года пройдёт во французском городе Монпелье с 21 по 27 марта. Из-за санкций со стороны ISU участие в нём не смогут принять спортсмены из России.
ТАСС / Гавриил Григоров