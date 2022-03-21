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21 марта, 09:56

Житель Омской области вернул похищенного пса благодаря объявлению вора о продаже собаки

О том, что кто-то продаёт очень похожую немецкую овчарку, омич узнал от знакомых. После чего он связался с продавцом и договорился о встрече.

Житель Омской области обратился в полицию с заявлением о похищении немецкой овчарки. Как сообщает kp.ru, сумму ущерба владелец животного оценил в пять тысяч рублей. Отмечается, что сначала мужчина подумал, что собака убежала, и разместил информацию о розыске в соцсетях, однако после этого открылись новые факты.

Знакомые рассказали омичу, что видели объявление о продаже очень похожей немецкой овчарки. Пострадавший связался с продавцом и договорился о встрече. Как только сельчанин увидел собаку и позвал питомца по кличке, пёс тут же узнал хозяина и прибежал к нему.

Предварительно установлено, что подозреваемым является 18-летний местный житель, который вместе с приятелем помогал по хозяйству во дворе потерпевшего. Уголовное дело заведено по статье "Кража" (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Ранее молодой человек уже был судим за хищение чужого имущества.

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Ранее Лайф сообщал, что брошенный хозяевами на заправке "воронежский Хатико" обрёл новый дом. Сотрудники автозаправочной станции назвали пса Дизелем и подкармливали его. Желающих забрать собаку было много, но он ни с кем не шёл — ждал тех, кто его высадил. 6 февраля брошенный на заправке пёс остался там ждать хозяев. Сотрудники АЗС рассказали, что собаку просто высадили из машины и уехали.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке

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