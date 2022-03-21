Житель Омской области вернул похищенного пса благодаря объявлению вора о продаже собаки
О том, что кто-то продаёт очень похожую немецкую овчарку, омич узнал от знакомых. После чего он связался с продавцом и договорился о встрече.
Житель Омской области обратился в полицию с заявлением о похищении немецкой овчарки. Как сообщает kp.ru, сумму ущерба владелец животного оценил в пять тысяч рублей. Отмечается, что сначала мужчина подумал, что собака убежала, и разместил информацию о розыске в соцсетях, однако после этого открылись новые факты.
Знакомые рассказали омичу, что видели объявление о продаже очень похожей немецкой овчарки. Пострадавший связался с продавцом и договорился о встрече. Как только сельчанин увидел собаку и позвал питомца по кличке, пёс тут же узнал хозяина и прибежал к нему.
Предварительно установлено, что подозреваемым является 18-летний местный житель, который вместе с приятелем помогал по хозяйству во дворе потерпевшего. Уголовное дело заведено по статье "Кража" (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Ранее молодой человек уже был судим за хищение чужого имущества.
Ранее Лайф сообщал, что брошенный хозяевами на заправке "воронежский Хатико" обрёл новый дом. Сотрудники автозаправочной станции назвали пса Дизелем и подкармливали его. Желающих забрать собаку было много, но он ни с кем не шёл — ждал тех, кто его высадил. 6 февраля брошенный на заправке пёс остался там ждать хозяев. Сотрудники АЗС рассказали, что собаку просто высадили из машины и уехали.
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