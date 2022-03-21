Житель Омской области вернул похищенного пса благодаря объявлению вора о продаже собаки

Житель Омской области обратился в полицию с заявлением о похищении немецкой овчарки. Как сообщает kp.ru, сумму ущерба владелец животного оценил в пять тысяч рублей. Отмечается, что сначала мужчина подумал, что собака убежала, и разместил информацию о розыске в соцсетях, однако после этого открылись новые факты.

Знакомые рассказали омичу, что видели объявление о продаже очень похожей немецкой овчарки. Пострадавший связался с продавцом и договорился о встрече. Как только сельчанин увидел собаку и позвал питомца по кличке, пёс тут же узнал хозяина и прибежал к нему.

Предварительно установлено, что подозреваемым является 18-летний местный житель, который вместе с приятелем помогал по хозяйству во дворе потерпевшего. Уголовное дело заведено по статье "Кража" (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Ранее молодой человек уже был судим за хищение чужого имущества.