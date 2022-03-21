Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram
Прокурор во время заседания в Тверском суде отметил, что использование продуктов компании Meta гражданами и юрлицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности.
Использование россиянами продуктов компании Meta, которая владеет соцсетями "Фейсбук" и "Инстаграм", а также мессенджером "Вотсап", не может быть признано экстремизмом. Об этом заявил прокурор на рассмотрении заявления Генпрокуратуры РФ о признании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории нашей страны.
"Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности. Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta", — сказал прокурор в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы.
Ранее Лайф сообщал, что Meta попросила суд прекратить рассмотрение дела о запрете деятельности в РФ. Однако представитель прокуратуры выступила против переноса заседания и прекращения производства, уточнив, что у юриста компании было достаточно времени для подготовки.
Напомним, Роскомнадзор внёс "Инстаграм" в реестр ресурсов с ограниченным доступом согласно решению Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta на территории страны. Причиной стало решение Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских граждан и военных в "Инстаграме". Соцсеть стала недоступной на территории РФ в ночь на 14 марта. Ранее по той же причине в России был заблокирован "Фейсбук".
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