В Сети появились кадры, предположительно, с моментом падения пассажирского Boeing в Китае

На видео можно разглядеть, как объект, похожий на самолёт, пикирует в районе лесополосы. Он на огромной скорости летит к земле.

Напомним, информация о крушении самолёта поступила ранее 21 марта. Изначально сообщалось, что на борту находилось 133 человека, число погибших устанавливается. Позже стало известно, что в самолёте было 123 пассажира и девять членов экипажа. В Сети появились первые кадры после падения воздушного судна, а в Консульстве РФ в Китае Лайфу сообщили, что пока информации о россиянах на борту нет.