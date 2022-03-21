Хоры из разных уголков России устроили массовый флэшмоб "Zа мир без нацизма"

Исполнители всех возрастов, проживающие на территории РФ, выразили чувство поддержки и солидарности проведению "Операции Z" на Украине, спев советскую песню "Хотят ли русские войны".

Всероссийская хоровая акция "Zа мир без нацизма". Видео © VK / "Кинематограф"

Российские хоровые коллективы устроили массовый флешмоб в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о проведении специальной "Операции Z" на Украине. Так, граждане различных возрастов из всех уголков страны исполнили известную советскую песню "Хотят ли русские войны".

"Исполнители всех возрастов, всех регионов, многочисленных вероисповеданий единым общероссийским хором выразили чувство поддержки и солидарности. Особенно актуально в эти дни звучат слова песни "поймёт народ любой страны, хотят ли русские войны?" в то время, когда многие западные политики легко бросаются словами "третья мировая война" и пытаются вбросить разного рода провокации", — сообщается в подписи к видео в группе "Кинематограф" в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, что в акции поучаствовали хоры из Калининградской, Свердловской, Челябинской, Томской, Саратовской и Владимирской областей. Также в поддержку "Операции Z" выступили коллективы с Алтая, из Хакасии, Бурятии, Коми, Адыгеи, Чечни, Чувашии и Башкортостана. Также в ролике присутствуют исполнители из Камчатского края и Астраханской области.