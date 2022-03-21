Футболист "Локомотива" Рыбус сдал положительный тест на коронавирус
Из-за болезни он не сможет принять участие в тренировочном сборе польской национальной команды.
Футболист московского "Локомотива" Мацей Рыбус сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.
Из-за болезни защитник не сможет принять участие в тренировочном сборе национальной команды, который начинается сегодня в Катовице.
24 марта сборная Польши проведёт в Глазго товарищеский матч с Шотландией. 29 марта команда сыграет с победителем матча между Швецией и Чехией за право поехать на ЧМ-2022.
Изначально планировалось, что 24 марта сборная Польши сыграет в стыковом матче квалификации чемпионата мира с россиянами. В начале марта ФИФА дисквалифицировала нашу команду, а поляков автоматически вывели в финальный раунд отборочного турнира.
ФК "Локомотив"