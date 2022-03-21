Футболист "Локомотива" Рыбус сдал положительный тест на коронавирус

Футболист московского "Локомотива" Мацей Рыбус сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

Из-за болезни защитник не сможет принять участие в тренировочном сборе национальной команды, который начинается сегодня в Катовице.

24 марта сборная Польши проведёт в Глазго товарищеский матч с Шотландией. 29 марта команда сыграет с победителем матча между Швецией и Чехией за право поехать на ЧМ-2022.