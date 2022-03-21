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21 марта, 10:34

Футболист "Локомотива" Рыбус сдал положительный тест на коронавирус

Из-за болезни он не сможет принять участие в тренировочном сборе польской национальной команды.

Футболист московского "Локомотива" Мацей Рыбус сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

Из-за болезни защитник не сможет принять участие в тренировочном сборе национальной команды, который начинается сегодня в Катовице.

24 марта сборная Польши проведёт в Глазго товарищеский матч с Шотландией. 29 марта команда сыграет с победителем матча между Швецией и Чехией за право поехать на ЧМ-2022.

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Изначально планировалось, что 24 марта сборная Польши сыграет в стыковом матче квалификации чемпионата мира с россиянами. В начале марта ФИФА дисквалифицировала нашу команду, а поляков автоматически вывели в финальный раунд отборочного турнира.

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ФК "Локомотив"

Роман Фейгин

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