Генпрокуратура не требует запретить в РФ мессенджер WhatsApp по делу Meta

Генпрокуратура России требует запретить в стране соцсети "Фейсбук" и "Инстаграм", но оставить мессенджер "Вотсап". Об этом заявил прокурор в ходе рассмотрения заявления надзорного ведомства о признании компании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории нашей страны.

"Запретить деятельность Meta по реализации продуктов "Фейсбук" и "Инстаграм" ввиду осуществления экстремистской деятельности, в отношении "Вотсап" такие требования не принимать ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации", — сказал прокурор в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы.

Ранее Meta в суде заявила о смене политики и недопустимости русофобии. Представители подчеркнули, что использование продуктов компании миллионами российских граждан является важным фактором глобального общения и ведения бизнеса.