Генпрокуратура не требует запретить в РФ мессенджер WhatsApp по делу Meta
Как пояснил прокурор в ходе судебного заседания, о запрете мессенджера на территории нашей страны речи не идёт ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации.
Генпрокуратура России требует запретить в стране соцсети "Фейсбук" и "Инстаграм", но оставить мессенджер "Вотсап". Об этом заявил прокурор в ходе рассмотрения заявления надзорного ведомства о признании компании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории нашей страны.
"Запретить деятельность Meta по реализации продуктов "Фейсбук" и "Инстаграм" ввиду осуществления экстремистской деятельности, в отношении "Вотсап" такие требования не принимать ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации", — сказал прокурор в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы.
Ранее Meta в суде заявила о смене политики и недопустимости русофобии. Представители подчеркнули, что использование продуктов компании миллионами российских граждан является важным фактором глобального общения и ведения бизнеса.
Напомним, Роскомнадзор внёс "Инстаграм" в реестр ресурсов с ограниченным доступом согласно решению Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta на территории страны. Причиной стало решение Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских граждан и военных в "Инстаграме". Соцсеть стала недоступной на территории РФ в ночь на 14 марта. Ранее по той же причине в России был заблокирован "Фейсбук".
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