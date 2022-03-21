В Подмосковье мужчина облил кислотой бывшую жену и её нового возлюбленного

Момент нападения мужчины с кислотой в Подмосковье. Видео © ГСУ Следственного комитета РФ МО

В подмосковном городе Домодедове неизвестный плеснул кислотой в мужчину и женщину, также пострадал проходивший мимо школьник. Все они были госпитализированы, злоумышленника ищут, сообщает СК РФ по области.

"В восемь утра возле многоэтажного жилого дома в Домодедове неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине, предположительно, серную кислоту. Жидкость также попала на кисти рук мимо проходившего 11-летнего школьника", — говорится в сообщении.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что пара выходит из подъезда. В определённый момент девушка оборачивается, видит напавшего и пытается убежать, однако в то же время злоумышленник выливает кислоту на молодого человека. После этого он достаёт ещё одну ёмкость с химической жидкостью, которой обливает и девушку.

По данным телеграм-канала SHOT, пострадавшие — 26-летняя девушка и 26-летний парень, напавший — бывший муж пострадавшей. На помощь паре бросились таксист и 11-летний школьник, из-за чего на кисти рук ребёнка также попал химикат.

Сейчас правоохранительными органами осуществляется розыск напавшего. Место происшествия изучают следователи и криминалисты, также проводится опрос очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.