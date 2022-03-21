Как Россия сможет остановить военные поставки на Украину из западных стран Оглавление Какие страны завозят оружие на Украину Остановка поставок США и их сателлиты вооружают Украину для ведения борьбы с Россией, пресечь поставки можно сразу несколькими способами. 122836 122836 Фото © Getty Images / Andriy Dubchak

Так называемые западные партнёры продолжают пытаться остановить российскую специальную операцию на Украине. В их речах можно услышать слова о мире и об окончании боевых действий, однако на деле они накачивают страну оружием и боеприпасами. Это делается для того, чтобы Россия увязла на сопредельной территории. Перед Москвой встал вопрос: что делать с поставками вооружения на Украину? И разрешение этой проблемы уже есть.

Какие страны завозят оружие на Украину

США не скрывают, что вооружают Украину. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби сообщил, что вместе с США оружие на Украину поставляют ещё 14 стран. Он не раскрыл пути доставки. Однако это давно не секрет. Если большинство американцев не могут найти на карте мира Киев, то нас не затруднит обозначить границы Незалежной и показать, откуда поступает вооружение. Украина граничит с четырьмя странами НАТО: Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. К последней накопилось больше всего вопросов. Служба внешней разведки Российской Федерации назвала Польшу "логистическом хабом" для переправки вооружения на Украину. Примечательно, что в СВР заявили о том, что через Польшу на Украину едут и боевики с Ближнего Востока.

Джон Кёрби. Фото © Getty Images / Alex Wong

Западные страны используют по отношению к Украине принцип "на тебе, Боже, что мне негоже", а киевские власти решили, что дарёному коню в зубы не смотрят. Если к старому стрелковому оружию, оставшемуся на складах бывших стран Организации Варшавского договора, почти нет вопросов, то с более серьёзным "железом" большие проблемы. Немецкое издание Bild сообщило, что Германия отправила на Украину ПЗРК "Стрела", которые должны были утилизировать, но так и не нашли подрядчика. Ему уже больше 30 лет, и сняли его с вооружения из-за дефектов. Но самым "сладким" в поставке "Стрел" стала плесень. Она поразила ящики, в которых хранили зенитные комплексы. Просроченные Javelin тоже не редкость. В феврале стало известно, что американские партнёры передали силовикам комплексы, которые уже шесть лет нельзя использовать.

Сейчас Украину можно смело назвать "оружейным секонд-хендом", однако поставки оружия нужно останавливать. Понятное дело, что по доброй воле западные страны это не сделают, поэтому им нужно показать, что милитаризация Украины более невозможна.

Остановка поставок

США и их сателлиты решили вести боевые действия до последнего украинца. Будет неудивительно, если они начнут отправлять на Украину самозарядные винтовки M1 Garand, которые сняты с вооружения в 1957 году. Главное, чтобы была картинка помощи украинцам. Хотя от такой помощи гибнет всё больше и больше человек (в том числе мирные жители).

Винтовки M1 Garand. Фото © Getty Images / MediaNews Group / Reading Eagle

Одним из вариантов для остановки поставок западного вооружения можно рассматривать установку контроля над западной границей Украины. Для этого придётся зайти на Украину с территории Брестской области Белоруссии. Это вполне реально, но, учитывая, что в этих регионах сконцентрировано большое число украинских военнослужащих, больших жертв не избежать. Протяжённость украинской границы с Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей составляет почти 1400 километров.

Об уничтожении оружейных караванов, идущих из Европы, уже высказывался глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, после того- как транспорт с оружием и боеприпасами попадёт на Украину, он становится законной целью для российских войск.

— Оружие поставляют страны НАТО, но мы на них не нападаем. Мы ведём специальную военную операцию, в рамках которой объявили, что мы будем демилитаризировать и денацифицировать Украину. Если под ударами оказываются граждане других стран, но и они там находятся в качестве наёмной силы, то это точно такие же люди, выступающие против наших целей. Поэтому способ только один — уничтожать. Пока это оружие на территории Польши, например, то нам не стоит атаковать склады или транспортники, но, как только оказывается на Украине, Российская армия его ликвидирует, — считает политолог Марат Баширов.

Существует и менее радикальный вариант — запускать западное вооружение на Украину и даже давать ему добраться до складов. И именно в тот момент, когда оно окажется в местах хранения, его уничтожать. Сейчас Российская армия приблизительно так и поступает. Стоит напомнить, что ракетой "Кинжал" был поражён подземный склад боеприпасов в Делятине.

— Мы не применяем оружие по грузовикам, которые пересекают границу, так как в дорожных потоках сейчас много беженцев. Также перевозки маскируются под перевозку гуманитарной помощи. Будет объявлено, что Россия бомбит гражданских. В данный момент парадигма выбрана идеальная. Оружие допускается на базы стратегического и оперативного тыла, которые дислоцированы на Западной Украине, а потом уничтожается, — рассказал Лайфу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков. Он отметил, что поражаются не только склады, но и предприятия, где осуществляется ремонт и модернизация техники.

Стоит отметить, что вся трофейная техника и оружие передаются Народной милиции ДНР и ЛНР. По словам депутата Госдумы РФ, главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая, уже сейчас "то, чем вооружали украинских силовиков, бьёт по ним же".

Фото © Getty Images / Andriy Dubchak

— Противотанковые средства хорошие, и обучение не такое сложное. Если что-то попадает из беспилотной авиации, то тоже используется. Javelin хвалят. Они работают по принципу "выстрелил и забыл". Обращение не очень сложное. Нельзя не учитывать, что сейчас Украина перенасыщена разного рода оружием и оно представляет проблему не только для нас, но и для самих украинцев. Сейчас там идёт война всех против всех, и искушение воспользоваться противотанковым комплексом весьма велико, в том числе и для сведения личных счётов, — отметил Бородай.

Помимо этого, существуют и другие сценарии. Речь идёт о контртеррористических методах на границе Украины, когда оружие будут уничтожать при помощи отдельных операций сил специального назначения. Наряду с этим всё слышнее становится и голос общественности в Европе. Левые движения и профсоюзы уже дают по рукам местным политикам. Чего только стоит скандал в международном аэропорту итальянского города Пиза, когда работники аэропорта отказались грузить в самолёт оружие для Украины, замаскированное под гумпомощь. Вместо лекарств и провианта у грузового люка обнаружили ящики с боеприпасами и взрывчаткой. Предполагалось, что груз направят на базы США и НАТО в Польше, а уже затем и в Незалежную. Последовали митинги и речовки: "Италия — вон из НАТО!"

Сейчас против российских войск боевые действия ведёт целый интернационал, объединённый целью уничтожения русских и России. Это уже наблюдалось во время Великой Отечественной войны, когда в СС организовывались формирования по национальному признаку. Александр Бородай пояснил, что даже пресловутый украинский национализм имеет интернациональный характер, например во главе страны стоит русскоязычный еврей Владимир Зеленский, армянин Арсен Аваков возглавлял МВД, а теперь всячески помогает украинским боевикам, один из самых известных украинских олигархов, Игорь Коломойский, имеет паспорт Израиля. Кроме этого, в украинские вооружённые формирования бегут неонацисты из многих стран. Люди есть, а оружие будет, но русским военнослужащим всё равно, где оно: на подземных складах или в руках радикалов... демилитаризованы будут все и всё.

Фото © Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES Нужно ли уничтожать караваны с оружием из Европы? 0 Да. После пересечения границы оно подлежит уничтожению Нет. Нужно дать доставить его на склады, чтобы не провоцировать страны НАТО Нужно перехватить. Пусть в дальнейшем оно послужит ДНР и ЛНР

Авторы Даниил Черных