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Опубликовано 21 марта 2022, 10:59
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"Десятый час плачу и зову на помощь": В ДНР нашли дневник женщины, которая неделю провела под завалами дома

Жительницу города Волновахи спасли военные из Северной Осетии. Всё это время пострадавшая слышала, как взрываются снаряды, а разговаривала только с питомцами, которые заглядывали в трубу.

Дневник женщины, которую спасли из-под завалов в ДНР. Фото © Telegram / Mash Gor

Дневник женщины, которую спасли из-под завалов в ДНР. Фото © Telegram / Mash Gor

В Донецкой Народной Республике нашли дневник женщины, которую спасли из-под завалов дома военнослужащие из Северной Осетии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Жительница украинского города Волновахи Наталья пряталась от обстрелов ВСУ в погребе. Выход оказался заблокирован, выбраться не получалось, поэтому женщина провела под землёй почти неделю, слыша, как взрываются снаряды.

"27 февраля в последний день видела маму. С тех пор одна в погребе. На выход по ходу крыша упала. Пробовала разобрать пол — не вышло. Придётся ждать людей. Кошка с собакой периодически заглядывают в вытяжную трубу. Я вижу их лица, разговариваю с ними и плачу. Прошу их кого-нибудь позвать на помощь, а они не понимают", — написала Наталья в своём дневнике.

Через неделю женщину нашли трое осетинских военных. Она написала слова благодарности своим спасителям.

"Пришли осетины и спасли. Спасибо!" — так заканчивается дневник освобождённой "пленницы".

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Telegram / Mash Gor

Никита Осипов
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