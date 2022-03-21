ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 11:08
9592

Саакашвили раскрыл план по возвращению Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии

Экс-президент уверен, что такая возможность открывается на фоне событий на Украине. Так, если у Грузии будет паспорт ЕС, то жители республик не будут бояться, что пропадут с карты.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время выступления на судебном заседании раскрыл свой план по присоединению Абхазии и Южной Осетии к грузинской территории. По его словам, в этом году должно смениться правительство, затем будут проводиться внеочередные парламентские выборы и потом начнётся реинтеграция республик в состав страны.

По мнению Саакашвили, наличие паспорта Евросоюза у Грузии избавит жителей Абхазии и Южной Осетии от комплексов и тогда начнётся мирное возвращение. Люди, считает он, перестанут бояться, что пропадут с карты или "что их культуре будет что-то угрожать".

"План следующий: смена правительства весной, организация национального правительства, проведение внеочередных выборов до конца года и в этом году начнётся реинтеграция Абхазии и Цхинвала в состав грузинского государства", — рассказал Саакашвили.

По его словам, такая возможность появится на фоне событий на Украине.

Саакашвили сообщил, что врачи обнаружили у него тяжёлые заболевания
Саакашвили сообщил, что врачи обнаружили у него тяжёлые заболевания

Напомним, бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.

BannerImage

Wikipedia

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Грузия
  • Южная Осетия
  • Михаил Саакашвили
  • Абхазия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar