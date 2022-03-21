Саакашвили раскрыл план по возвращению Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии

Экс-президент уверен, что такая возможность открывается на фоне событий на Украине. Так, если у Грузии будет паспорт ЕС, то жители республик не будут бояться, что пропадут с карты.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время выступления на судебном заседании раскрыл свой план по присоединению Абхазии и Южной Осетии к грузинской территории. По его словам, в этом году должно смениться правительство, затем будут проводиться внеочередные парламентские выборы и потом начнётся реинтеграция республик в состав страны.

По мнению Саакашвили, наличие паспорта Евросоюза у Грузии избавит жителей Абхазии и Южной Осетии от комплексов и тогда начнётся мирное возвращение. Люди, считает он, перестанут бояться, что пропадут с карты или "что их культуре будет что-то угрожать".

"План следующий: смена правительства весной, организация национального правительства, проведение внеочередных выборов до конца года и в этом году начнётся реинтеграция Абхазии и Цхинвала в состав грузинского государства", — рассказал Саакашвили.