Саакашвили раскрыл план по возвращению Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии
Экс-президент уверен, что такая возможность открывается на фоне событий на Украине. Так, если у Грузии будет паспорт ЕС, то жители республик не будут бояться, что пропадут с карты.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время выступления на судебном заседании раскрыл свой план по присоединению Абхазии и Южной Осетии к грузинской территории. По его словам, в этом году должно смениться правительство, затем будут проводиться внеочередные парламентские выборы и потом начнётся реинтеграция республик в состав страны.
По мнению Саакашвили, наличие паспорта Евросоюза у Грузии избавит жителей Абхазии и Южной Осетии от комплексов и тогда начнётся мирное возвращение. Люди, считает он, перестанут бояться, что пропадут с карты или "что их культуре будет что-то угрожать".
"План следующий: смена правительства весной, организация национального правительства, проведение внеочередных выборов до конца года и в этом году начнётся реинтеграция Абхазии и Цхинвала в состав грузинского государства", — рассказал Саакашвили.
По его словам, такая возможность появится на фоне событий на Украине.
Напомним, бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.