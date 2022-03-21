Опрос показал, что около 65% жителей Грузии одобряют отказ от санкций против РФ

При этом 76,5% респондентов высказались против вмешательства страны в события на Украине. Количество опрошенных составило более одной тысячи человек.

Порядка 65% жителей Грузии поддерживают решение правительства не присоединяться к санкциям против России, которые были введены из-за ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса компании GORBI, которые опубликовал грузинский телеканал IMEDI.

По данным исследования, 64,5% респондентов поддержали решение Правительства Грузии касательно отказа от поддержки западных санкций против РФ, с ними не согласилось 30,4% опрошенных, а 5,2% не смогли дать ответ или отказались отвечать.

Также у граждан республики узнали, что они думают по поводу возможного вовлечения Грузии в конфликт на Украине. 76,5% респондентов высказались резко негативно о таком решении, 19,6% оказались согласны с ним, а 3,9% — затруднились ответить.

Опрос проводился с 10 по 16 марта агентством GORBI. Количество опрошенных составило более одной тысячи человек. Погрешность составляет 3%.