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21 марта, 11:16

Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о волне полярного холода

Ночью в этот период температура в столице может опускаться до −5, а днём будет максимум +1. Предположительно, такая погода продлится не более пяти суток.

После значительного потепления на Москву и область в конце недели обрушится волна полярного холода. Таким прогнозом поделился в беседе с телеканалом "360" метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, наступление холодов ожидается примерно с 27 марта. Волна будет сопровождаться осадками, гололёдом, порывистым ветром, метелью.

Ночью в этот период температура может опускаться до −5, а днём будет в лучшем случае около 0, максимум +1. Тишковец предположил, что такая погода продлится не более пяти суток.

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Ранее москвичей призвали не спешить менять резину из-за прогнозируемого полярного холода. По предсказаниям синоптиков, после временного потепления в столице снова наступит холодная погода, которая продержится в течение пяти-семи суток и будет сопровождаться осадками.

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Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

Ирина Мусина

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