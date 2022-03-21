Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о волне полярного холода

После значительного потепления на Москву и область в конце недели обрушится волна полярного холода. Таким прогнозом поделился в беседе с телеканалом "360" метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, наступление холодов ожидается примерно с 27 марта. Волна будет сопровождаться осадками, гололёдом, порывистым ветром, метелью.

Ночью в этот период температура может опускаться до −5, а днём будет в лучшем случае около 0, максимум +1. Тишковец предположил, что такая погода продлится не более пяти суток.