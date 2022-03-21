Названа полезная функция будущей версии Android 13
Предварительная версия ОС была выпущена 10 февраля 2022 года. Презентация же состоится в мае–июне, а пользователи смартфонов начнут получать обновление уже осенью.
Новая операционная система (ОС) Android 13 будет уведомлять пользователя смартфона, когда приложение чрезмерно использует аккумулятор в фоновом режиме. Упоминание о новой функции появилось на портале разработчиков ОС.
Так, Android 13 будет предоставлять пользователям более подробную информацию о том, какое приложение и как потребляет энергию в фоновом режиме. К примеру, новая ОС, в частности, сможет отслеживать "подозрительную" активность фитнес-приложения, которое ведёт к быстрой разрядке батареи.
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Отметим, что финальный релиз Android 13 ещё не состоялся. Предварительная версия была выпущена 10 февраля 2022 года. Презентация ОС состоится в мае–июне, а владельцы смартфонов начнут получать обновление уже осенью.
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