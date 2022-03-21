НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 11:19

Названа полезная функция будущей версии Android 13

Предварительная версия ОС была выпущена 10 февраля 2022 года. Презентация же состоится в мае–июне, а пользователи смартфонов начнут получать обновление уже осенью.

Новая операционная система (ОС) Android 13 будет уведомлять пользователя смартфона, когда приложение чрезмерно использует аккумулятор в фоновом режиме. Упоминание о новой функции появилось на портале разработчиков ОС.

Так, Android 13 будет предоставлять пользователям более подробную информацию о том, какое приложение и как потребляет энергию в фоновом режиме. К примеру, новая ОС, в частности, сможет отслеживать "подозрительную" активность фитнес-приложения, которое ведёт к быстрой разрядке батареи.

Исправить за 5 минут: 7 самых раздражающих проблем Android, которые можно устранить максимально быстро

Исправить за 5 минут: 7 самых раздражающих проблем Android, которые можно устранить максимально быстро

Отметим, что финальный релиз Android 13 ещё не состоялся. Предварительная версия была выпущена 10 февраля 2022 года. Презентация ОС состоится в мае–июне, а владельцы смартфонов начнут получать обновление уже осенью.

А ранее Роспотребнадзор объяснил, как вернуть деньги за переставшие работать из-за санкций гаджеты. Если гарантийный срок уже истёк и прошло более двух лет, то требования по ремонту могут быть заявлены изготовителю, если недостаток существенный. Сюда относится и прекращение работы ПО.

Обложка ©

Pexels

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1