Суд отклонил иск комика Идрака Мирзализаде, оспаривавшего запрет на въезд в Россию
При этом адвокат артиста сообщил, что данное решение будет обжаловано. Напомним, ранее стендапер просил сократить срок запрета на въезд в нашу страну с 14 лет до одного года.
Идрак Мирзализаде. Скриншот видео © YouTube / Stand-Up Club #1
Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск стендап-комика Идрака Мирзализаде к МВД РФ, которое ранее сократило срок нежелательности пребывания артиста в России с пожизненного до 14 лет. Об этом рассказал адвокат стендапера Сергей Бадамшин.
"В удовлетворении иска суд отказал. Будем обжаловать решение", — приводит ТАСС слова юриста.
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Защитник комика считает, что решение МВД РФ противоречит предыдущему решению Замоскворецкого районного суда Москвы, который обязал министерство установить разумные сроки нежелательности пребывания Мирзализаде в России. По словам адвоката, районный суд в качестве ориентира срока нежелательного пребывания даёт однозначно понять, что таковым является один год со дня окончания исполнения постановления об административном правонарушении.
Напомним, в конце июля 2021 года полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из своего выступления. Позднее МВД РФ признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Тогда Мирзализаде подал иск к ведомству с требованием отменить решение, но Мосгорсуд отклонил просьбу комика. Однако затем МВД по решению Замоскворецкого суда сократило срок нежелательности пребывания юмориста в России с пожизненного до 14 лет.