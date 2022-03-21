Суд отклонил иск комика Идрака Мирзализаде, оспаривавшего запрет на въезд в Россию

При этом адвокат артиста сообщил, что данное решение будет обжаловано. Напомним, ранее стендапер просил сократить срок запрета на въезд в нашу страну с 14 лет до одного года.