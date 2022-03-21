Диетолог Соломатина назвала продукты, которыми можно "заесть" стресс

Для снижения тревожности, раздражительности и преодоления стрессового состояния в рацион следует включать продукты, стимулирующие выработку триптофана. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" .

Аминокислота триптофан способствует формированию серотонина, и для её выработки необходима глюкоза. Её источником может быть тёмный шоколад, виноград, а также любые сладкие ягоды. Подавить стресс также способны нейромедиаторы. Они содержатся в индейке, буром рисе, томатах и бананах. Снизить тревогу также могут витамины группы B и магний. Ещё один дополнительный "источник хорошего настроения" — это пробиотики.