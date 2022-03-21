Адвокат пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал о планах обжаловать приговор
Если решение суда не изменится, то пранкер не сможет выплачивать каждый месяц средства на лечение Артёмовой. Возмещение, вероятно, не смогут получить и другие пострадавшие в ДТП.
Пострадавшая в массовом ДТП на Смоленской площади в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била Мария Артёмова позже примет решение о подаче апелляционной жалобы по приговору суда в отношении пранкера. Адвокат потерпевшей Андрей Князев в беседе с Лайфом отметил, что это произойдёт после изучения решения инстанции.
"Потерпевшая сторона имеет право подать апелляционную жалобу либо на суровость, либо на мягкость приговора. Мы приговор изучим, и если посчитаем вместе с моей доверительницей, то можем обжаловать. Если посчитаем это нужным", — сказал адвокат.
По словам Князева, потерпевшая не настаивала на заключении виновника под стражу, поскольку уверена, что Бил может исправиться и без изоляции от общества. Блогер раскаялся в содеянном, считает Артёмова, и может "доказать свою пользу обществу без реального наказания".
Если же приговор не изменится, то Бил не сможет выплачивать каждый месяц средства на лечение Артёмовой, находясь в местах лишения свободы. Возмещение, вероятно, не смогут получить и другие пострадавшие в ДТП.
Напомним, ДТП с участием пранкера произошло в Москве 1 апреля 2021 года. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
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