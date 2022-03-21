Адвокат пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал о планах обжаловать приговор

Пострадавшая в массовом ДТП на Смоленской площади в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била Мария Артёмова позже примет решение о подаче апелляционной жалобы по приговору суда в отношении пранкера. Адвокат потерпевшей Андрей Князев в беседе с Лайфом отметил, что это произойдёт после изучения решения инстанции.

"Потерпевшая сторона имеет право подать апелляционную жалобу либо на суровость, либо на мягкость приговора. Мы приговор изучим, и если посчитаем вместе с моей доверительницей, то можем обжаловать. Если посчитаем это нужным", — сказал адвокат.

По словам Князева, потерпевшая не настаивала на заключении виновника под стражу, поскольку уверена, что Бил может исправиться и без изоляции от общества. Блогер раскаялся в содеянном, считает Артёмова, и может "доказать свою пользу обществу без реального наказания".