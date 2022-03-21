В Раде хотят лишить Баскова, Киркорова и Крутого звания "Народный артист Украины"

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой лишить почётного звания "Народный артист Украины" Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого и других. Об этом в "Фейсбуке" написала заместитель председателя президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В то время, когда настоящие артисты Украины делают всё возможное, чтобы поддержать нашу страну, кое-кто продолжает продавать своё достоинство за кровавые рубли и поддерживает агрессию против Украины. Эти люди не будут иметь никаких почестей на Украине не только на человеческом уровне, но и официально", — заявила она.

В список деятелей культуры, которых предлагают лишить званий, вошли певец Николай Басков, режиссёр и сценарист Владимир Бортко, оперный певец Василий Герелло, певец Филипп Киркоров, композитор Игорь Крутой, а также певицы Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий.