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21 марта, 13:23

Пушилин оценил возможные сроки освобождения Мариуполя

По словам главы ДНР, в городе сконцентрировано несколько тысяч представителей украинских нацбатов.

Полностью взять под контроль Мариуполь в ближайшие дни не получится, поскольку в городе ещё остаётся несколько тысяч бойцов украинских нацбатальонов. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Пока можно говорить, что ещё несколько тысяч представителей нацбатов там сконцентрированы. Основной их укрепрайон — завод "Азовсталь"... Говорить, что уже завтра или послезавтра это всё закончится и город Мариуполь будет полностью безопасным, к сожалению, не приходится", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Жительница Мариуполя: "Азов" собирал желающих эвакуироваться и расстреливал

Жительница Мариуполя: "Азов" собирал желающих эвакуироваться и расстреливал

Напомним, что в Мариуполе очень сложная ситуация. По данным Минобороны РФ, украинские боевики в Мариуполе ежедневно расстреливают от 80 до 235 мирных граждан — как правило, тех, кто пытается эвакуироваться из города. При этом за последние три дня из "очага ужаса и произвола, устроенного в городе националистами", в РФ удалось вывезти 59 304 человека, а также 139 иностранных граждан.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Александра Вишнякова

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