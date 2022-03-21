Пушилин оценил возможные сроки освобождения Мариуполя

По словам главы ДНР, в городе сконцентрировано несколько тысяч представителей украинских нацбатов.

Полностью взять под контроль Мариуполь в ближайшие дни не получится, поскольку в городе ещё остаётся несколько тысяч бойцов украинских нацбатальонов. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Пока можно говорить, что ещё несколько тысяч представителей нацбатов там сконцентрированы. Основной их укрепрайон — завод "Азовсталь"... Говорить, что уже завтра или послезавтра это всё закончится и город Мариуполь будет полностью безопасным, к сожалению, не приходится", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".