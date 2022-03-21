В Ленобласти открыли новый завод компании "Молочная культура" для помощи в импортозамещении

Генеральный директор ООО "Молочная культура" Олег Корж — об открытии нового завода в Ленобласти. Видео © Пресс-служба "Молочной культуры"

В посёлке Сельцо Волосовского района Ленинградской области заработал новый завод по производству творожных сыров, высокобелковых йогуртов и десертов компании "Молочная культура". Об этом рассказал генеральный директор организации Олег Корж.

"В Ленинградской области открылась ещё одна линия. Здесь, в компании "Молочная культура", по производству мягких сыров. Это хороший пример сотрудничества власти и бизнеса. Мы на Петербургском экономическом форуме в 2021 году подписали соглашение о реализации данного проекта, а сегодня этот проект открывается", — сказал он при запуске производства.

Корж добавил, что инвестиции в запуск завода составили более миллиарда рублей, 150 миллионов выделено из бюджета Ленинградской области. По его словам, современное оборудование позволит изменять уровень жира и белка в продукции.

Отмечается, что новое производство в четыре раза увеличит объёмы производства сыров и сырной продукции в Ленинградской области — до 4,8 тысячи тонн в год. В пресс-службе компании подчеркнули, что регион становится крупнейшим отечественным производителем творожных сыров и объёма "Молочной культуры" хватит для поставок не только в Россию, но и на экспорт.