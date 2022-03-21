"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы между РФ и Ираном

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 2 апреля текущего года возобновит выполнение регулярных рейсов между Москвой и Тегераном (Иран). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" с 2 апреля возобновляет регулярные полёты в Тегеран на самолётах Airbus A321", — говорится в сообщении.

Уточняется, что полёты будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам из Москвы, а по четвергам и воскресеньям — из Тегерана.