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21 марта, 13:13

"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы между РФ и Ираном

В авиакомпании уточнили, что полёты будут выполняться на самолётах Airbus A321 дважды в неделю: по средам и субботам из Москвы, а по четвергам и воскресеньям — из Тегерана.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 2 апреля текущего года возобновит выполнение регулярных рейсов между Москвой и Тегераном (Иран). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" с 2 апреля возобновляет регулярные полёты в Тегеран на самолётах Airbus A321", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что полёты будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам из Москвы, а по четвергам и воскресеньям — из Тегерана.

Ранее Минтранс сообщил, в какие страны продолжают летать российские авиакомпании. Так, шесть отечественных перевозчиков продолжают выполнять международные маршруты, несмотря на ограничения, введённые рядом зарубежных стран. В частности, они выполняют рейсы в ОАЭ, Турцию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.

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"ВКонтакте" / "Мой Аэрофлот"

Наталья Исакова

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