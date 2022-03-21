"Аэрофлот" с 2 апреля возобновит регулярные рейсы между РФ и Ираном
В авиакомпании уточнили, что полёты будут выполняться на самолётах Airbus A321 дважды в неделю: по средам и субботам из Москвы, а по четвергам и воскресеньям — из Тегерана.
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 2 апреля текущего года возобновит выполнение регулярных рейсов между Москвой и Тегераном (Иран). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" с 2 апреля возобновляет регулярные полёты в Тегеран на самолётах Airbus A321", — говорится в сообщении.
Уточняется, что полёты будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам из Москвы, а по четвергам и воскресеньям — из Тегерана.
Ранее Минтранс сообщил, в какие страны продолжают летать российские авиакомпании. Так, шесть отечественных перевозчиков продолжают выполнять международные маршруты, несмотря на ограничения, введённые рядом зарубежных стран. В частности, они выполняют рейсы в ОАЭ, Турцию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.
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