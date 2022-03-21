Российский производитель сахара гарантировал, что дефицита не будет

В России не будет дефицита сахара, потому что страна в состоянии сама обеспечить себя этим продуктом. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил заместитель гендиректора крупнейшего в РФ производителя продукции растениеводства и сахара ГК "Продимекс" Вадим Ерыженский.

"У нас импортозамещение по сахару — 100%, то есть мы полностью обеспечиваем себя этим продуктом. Производство распределено по разным субъектам, в основном это центральный округ — Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая область, Краснодарский, Ставропольский край", — сказал он.

Ерыженский уточнил, что если бы не искусственно созданный ажиотаж вокруг данного товара, то компании не пришлось бы даже перерабатывать сырец, который используется для изготовления сахара. При этом компании имеют возможность увеличить объёмы производства, уверяет он.