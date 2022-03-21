Российский производитель сахара гарантировал, что дефицита не будет
При этом изготовители такой продукции даже имеют возможность увеличить объёмы производства, уверяют в компании. Сегодня мы наблюдаем только искусственно созданный ажиотаж.
В России не будет дефицита сахара, потому что страна в состоянии сама обеспечить себя этим продуктом. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил заместитель гендиректора крупнейшего в РФ производителя продукции растениеводства и сахара ГК "Продимекс" Вадим Ерыженский.
"У нас импортозамещение по сахару — 100%, то есть мы полностью обеспечиваем себя этим продуктом. Производство распределено по разным субъектам, в основном это центральный округ — Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая область, Краснодарский, Ставропольский край", — сказал он.
Ерыженский уточнил, что если бы не искусственно созданный ажиотаж вокруг данного товара, то компании не пришлось бы даже перерабатывать сырец, который используется для изготовления сахара. При этом компании имеют возможность увеличить объёмы производства, уверяет он.
"Проблем с сахаром не должно быть. Если надо будет, мы привезём дополнительный объём сырца, переработаем, но этого бы не понадобилось, если бы не ажиотаж на спрос. Сейчас всё купят, потом полгода покупать не будут", — заключил представитель ГК "Продимекс".
Ранее Лайф писал о том, что на фоне ажиотажного спроса на сахар ФАС начала проверку всех участников цепочки поставок, в частности производителей, торговых сетей и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Кроме того, антимонопольная служба проводит "антикартельные" проверки крупнейших производителей этого продукта из-за резкого роста цен. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что дефицит сахара в России не ожидается. По его словам, запасов достаточно. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что россиянам нет надобности бежать в магазины и закупать туалетную бумагу, гречку, сахар.
Лента новостей
ТАСС / Дмитрий Феоктистов