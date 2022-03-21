Производитель бассейнов из Ярославской области поможет стране в импортозамещении

Директор компании – производителя бассейнов — о своей работе. Видео © VK / "Первый Ярославский | Новости"

Директор компании – производителя бассейнов и горок "Контек" из Ярославской области Владимир Платов рассказал о своей деятельности и работе компании в условиях импортозамещения.

Как отмечает в сюжете телеканал "Первый Ярославский", за прошлый год фирма продала больше сотни бассейнов, а её продукцию можно встретить в крупных российских отелях и санаториях. Зависимость от иностранных материалов на производстве минимальная. Платов вспомнил, что в начале пандемии ковида были грустные мысли и прогнозы, однако позже оказалось, что продукция компании очень востребована.

"В связи с тем, что люди не поехали многие отдыхать. Не поехали за границу. И многие вкладывали деньги в обустройство дома. Мы строим бассейны, спа-зоны", — рассказал директор компании.