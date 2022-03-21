Производитель бассейнов из Ярославской области поможет стране в импортозамещении
Зависимость от иностранных материалов на производстве минимальная, поэтому и рисков того, что работа приостановится, практически нет. Продукцией фирмы уже пользуются многие отечественные отели.
Директор компании – производителя бассейнов — о своей работе. Видео © VK / "Первый Ярославский | Новости"
Директор компании – производителя бассейнов и горок "Контек" из Ярославской области Владимир Платов рассказал о своей деятельности и работе компании в условиях импортозамещения.
Как отмечает в сюжете телеканал "Первый Ярославский", за прошлый год фирма продала больше сотни бассейнов, а её продукцию можно встретить в крупных российских отелях и санаториях. Зависимость от иностранных материалов на производстве минимальная. Платов вспомнил, что в начале пандемии ковида были грустные мысли и прогнозы, однако позже оказалось, что продукция компании очень востребована.
"В связи с тем, что люди не поехали многие отдыхать. Не поехали за границу. И многие вкладывали деньги в обустройство дома. Мы строим бассейны, спа-зоны", — рассказал директор компании.
Ранее Лайф сообщал, что "Невская косметика" увеличит производство в три раза для импортозамещения. Предприятие работает с Индией, Китаем, Малайзией, а также ищет новых поставщиков сырья.
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Кадр из видео © "Первый Ярославский | Новости" / VK