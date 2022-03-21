Компания в Липецкой области намерена расширить производство тапочек и косметики для отелей

Компания в Липецкой области собирается расширить производство тапочек и косметики для отелей для импортозамещения. Видео © "Липецкое время"

В Липецкой области с 2014 года работает завод по производству одноразовых тапочек и косметики для отелей, санаториев и саун. И в условиях западных санкций он намерен не останавливать свою работу, а, наоборот, расширяться. Об этом рассказал руководитель завода Антон Золотарёв в беседе с "Липецким временем".

"Мы выпускаем одноразовые тапочки и косметику для отелей, санаториев и саун. Открылись семь лет назад как раз после санкций 2014 года, которые "подсказали" идею для бизнеса. Тогда заметно подскочил доллар и увеличились пошлины на ввоз в Россию обуви", — рассказал он.

Золотарёв отметил, что в те годы европейская продукция, которая сильно поднялась в цене, стала неинтересна отечественному гостиничному бизнесу. Так и родилась идея начать своё производство. Сейчас в его компании работает порядка сорока человек. При приёме на работу молодых сотрудников могут с нуля обучить в швейном цеху новой профессии. В месяц компания производит около 700 тысяч тапочек.

"Всё сырьё стараемся покупать в России, флаконы и косметика у нас тоже отечественного производства", — рассказал Золотарёв.

По его словам, через полтора месяца компания планирует расширение: будет запущен цех по производству шампуней и гелей для душа. В настоящий момент косметика закупается у российских компаний и разливается в Липецке по флаконам.

Сейчас компания Золотарёва готовится к началу туристического сезона. Планируется наращивание производства и увеличение штата. Также компания будет стараться замещать продукцию, нехватка которой будет ощущаться.

"Спрос, конечно, есть. <...> Всё работает, поставки есть", — подытожил Золотарёв.