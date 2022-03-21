Член СПЧ Ахмедова раскритиковала информационную кампанию Украины с "красивыми фоточками"

По её словам, киевские власти специально потакают западной тенденции на презрение к простому люду и показывают фотографии с моделями, чтобы у жителей мегаполисов возникла "эмоциональная связь".

Украина предпочитает показывать "красивые фоточки", которые бы задевали "хипстеров, европейцев и жителей мегаполисов". При этом власти не показывают реальных жертв — например, убитых учителей в ДНР, так как такие снимки не вызовут "эмоциональной связи". Об этом в своём телеграм-канале написала член СПЧ Марина Ахмедова.

"Украина любит показать красивые фоточки. Такие, которые задевают хипстеров, европейцев, жителей мегаполисов. Неслучайно в первые дни начала операции из Киева вышла громкая фотокарточка — худощавый хипстер в худи уносит в бомбоубежище рыбку", — написала она.

По словам Ахмедовой, такой образ легче находит отклик у зарубежного пользователя, чем "прибитые снарядом" учительницы из школы в Горловке. Она добавила, что западный читатель привык презирать простой люд или хотя бы возносить себя выше него. А погибшие женщины в Донецке "у современного прогрессивного человечества не отзываются", ему нужны только модели, позирующие у обстрелянного роддома, модели с котиками или рыбками.

"И это всё — тщательно разработанная манипулятивная информационная кампания. Она отрабатывалась ещё с Белоруссией, когда на протест выходили тонкие девушки в белых платьях с красными цветами", — подчеркнула член СПЧ.

Ахмедова рассказала, что "мир любит красивое", однако это лишь фальшивый слой, за которым кроются позорные столбы, которыми "утыкана Украина". А "начались эти столбы ещё на Майдане", заключила член СПЧ.