Член СПЧ Ахмедова раскритиковала информационную кампанию Украины с "красивыми фоточками"
Марина Ахмедова. Фото © Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
По её словам, киевские власти специально потакают западной тенденции на презрение к простому люду и показывают фотографии с моделями, чтобы у жителей мегаполисов возникла "эмоциональная связь".
Украина предпочитает показывать "красивые фоточки", которые бы задевали "хипстеров, европейцев и жителей мегаполисов". При этом власти не показывают реальных жертв — например, убитых учителей в ДНР, так как такие снимки не вызовут "эмоциональной связи". Об этом в своём телеграм-канале написала член СПЧ Марина Ахмедова.
"Украина любит показать красивые фоточки. Такие, которые задевают хипстеров, европейцев, жителей мегаполисов. Неслучайно в первые дни начала операции из Киева вышла громкая фотокарточка — худощавый хипстер в худи уносит в бомбоубежище рыбку", — написала она.
По словам Ахмедовой, такой образ легче находит отклик у зарубежного пользователя, чем "прибитые снарядом" учительницы из школы в Горловке. Она добавила, что западный читатель привык презирать простой люд или хотя бы возносить себя выше него. А погибшие женщины в Донецке "у современного прогрессивного человечества не отзываются", ему нужны только модели, позирующие у обстрелянного роддома, модели с котиками или рыбками.
"И это всё — тщательно разработанная манипулятивная информационная кампания. Она отрабатывалась ещё с Белоруссией, когда на протест выходили тонкие девушки в белых платьях с красными цветами", — подчеркнула член СПЧ.
Ахмедова рассказала, что "мир любит красивое", однако это лишь фальшивый слой, за которым кроются позорные столбы, которыми "утыкана Украина". А "начались эти столбы ещё на Майдане", заключила член СПЧ.
Ранее Лайф рассказал, что итальянская газета La Stampa выдала фото ракетного удара "Точкой У" по Донецку за обстрел Киева. Примечательно, что снимок журналисты сопроводили подписью как кадр "атаки" российских военных в рамках "Операции Z". Фейк сделан настолько неумело, что его сразу же заметили пользователи "Твиттера".