Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов за баррель

Если Запад откажется от импорта российской нефти, цены на этот энергоресурс вырастут до 300 долларов за баррель. Об этом предупредил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Если отказ будет, то цены на нефть будут условно 300 долларов, а некоторые говорят, и 500", — сказал он.

Однако вице-премьер убеждён, что Европа сейчас не может полностью отказаться от нефти РФ, ведь заменить её просто нечем.