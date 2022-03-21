Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов за баррель
Однако и это не предельная планка цены на энергоноситель, уточнил вице-премьер. Такое развитие событий возможно, если Запад откажется от поставок из России.
Если Запад откажется от импорта российской нефти, цены на этот энергоресурс вырастут до 300 долларов за баррель. Об этом предупредил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если отказ будет, то цены на нефть будут условно 300 долларов, а некоторые говорят, и 500", — сказал он.
Однако вице-премьер убеждён, что Европа сейчас не может полностью отказаться от нефти РФ, ведь заменить её просто нечем.
Ранее Новак сообщил, что Россию мало затронул отказ США и Британии от импорта нефти. Добыча газа и нефтепродуктов в стране продолжается в полном объёме, несмотря на санкционное давление, добавил вице-премьер, признав наличие некоторых проблем, которые сейчас решаются.
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