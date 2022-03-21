Сомнолог Царёва рассказала о смертельной опасности снотворных

Большая часть снотворных препаратов обладает успокоительным действием и может подавлять дыхание человека во время сна. Об этом в беседе с Ura.ru предупредила врач-невролог, сомнолог Елена Царёва.

Она отметила, что употреблять снотворное нежелательно без рекомендации врача, так как многие препараты обладают седативным действием. Таким образом, этот эффект распространяется на весь организм.

"То есть, помимо того что лекарства расслабляют психику и снимают тревогу, они расслабляют мышцы и могут подавлять дыхание, поэтому врач должен оценить риски по таким осложнениям и выбрать те препараты, которые безопасны", — объяснила эксперт.

Кроме того, от снотворных может развиться зависимость. Царёва уточнила, что некоторые препараты выводятся за полчаса, а некоторые находятся в организме до трёх суток. Это чревато тем, что человек может принять до десяти таблеток, но так и не решить проблему со сном, объяснила сомнолог.

Эксперт порекомендовала при лечении бессонницы рассмотреть такой вариант, как применение когнитивно-поведенческой терапии, в которой назначение лекарств не требуется.