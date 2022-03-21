"Убьёт остатки здравого смысла": Жена владельца "Спартака" раскритиковала идею ужесточения наказания за оскорбление арбитров
В последних матчах РПЛ красно-белых не устроило качество работы судей.
Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, выступила против идеи ужесточения наказания за оскорбление футбольных арбитров. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В понедельник стало известно, что судейский комитет РФС и департамент судейства обеспокоены поведением футболистов, тренеров и официальных лиц клубов РПЛ по отношению к арбитрам.
"Вместо того чтобы повышать качество судейства и информировать болельщиков, разъясняя каждый спорный момент, нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров? Это убьёт последние остатки здравого смысла: вместо диалога — штрафы. Судья Иванов что в 2016 году "ошибался" в наших матчах, что в 2022-м "ошибается". За шесть лет ничего не изменилось", — сказала Салихова.
В минувшие выходные жена Федуна назвала ожидаемо несправедливым судейство в матче 22-го тура чемпионата России с "Нижним Новгородом" (1:1). Перед перерывом защитник хозяев Кирилл Гоцук наступил шипами на голеностоп спартаковцу Айртону. Бразильца унесли с поля на носилках. В данном эпизоде арбитр мог удалить Гоцука, но не показал ему даже жёлтой карточки.