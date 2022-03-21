"Убьёт остатки здравого смысла": Жена владельца "Спартака" раскритиковала идею ужесточения наказания за оскорбление арбитров

Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, выступила против идеи ужесточения наказания за оскорбление футбольных арбитров. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В понедельник стало известно, что судейский комитет РФС и департамент судейства обеспокоены поведением футболистов, тренеров и официальных лиц клубов РПЛ по отношению к арбитрам.

"Вместо того чтобы повышать качество судейства и информировать болельщиков, разъясняя каждый спорный момент, нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров? Это убьёт последние остатки здравого смысла: вместо диалога — штрафы. Судья Иванов что в 2016 году "ошибался" в наших матчах, что в 2022-м "ошибается". За шесть лет ничего не изменилось", — сказала Салихова.