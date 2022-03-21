Дирижёр Голиков рассказал о проявлениях русофобии на Западе

Музыкальный деятель напомнил, что уже в начале российской спецоперации ученики европейских школ и вузов отказывались приходить на занятия к педагогу из-за его русской фамилии.

Художественный руководитель и главный дирижёр Государственной филармонии Санкт-Петербурга Михаил Голиков в стриме RT "Летучка" рассказал о русофобии на Западе. По его словам, живущие там россияне сейчас "побаиваются выходить на улицу".

С этим явлением русские по большей части столкнулись в Германии, во Франции и в Испании, а "особенно страшно было в первую неделю после начала спецоперации", подчеркнул худрук.

"Ученики отказывались приходить на занятия к педагогу, потому что у него русская фамилия, в магазине бросались продуктами в музыкантов. Сегодня продолжаются случаи, когда отменяются концерты", — рассказал Голиков.