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Опубликовано 21 марта 2022, 12:22

Дирижёр Голиков рассказал о проявлениях русофобии на Западе

Музыкальный деятель напомнил, что уже в начале российской спецоперации ученики европейских школ и вузов отказывались приходить на занятия к педагогу из-за его русской фамилии.

Художественный руководитель и главный дирижёр Государственной филармонии Санкт-Петербурга Михаил Голиков в стриме RT "Летучка" рассказал о русофобии на Западе. По его словам, живущие там россияне сейчас "побаиваются выходить на улицу".

С этим явлением русские по большей части столкнулись в Германии, во Франции и в Испании, а "особенно страшно было в первую неделю после начала спецоперации", подчеркнул худрук.

"Ученики отказывались приходить на занятия к педагогу, потому что у него русская фамилия, в магазине бросались продуктами в музыкантов. Сегодня продолжаются случаи, когда отменяются концерты", — рассказал Голиков.

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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала неохолокостом беспрецедентную русофобию на Западе. 21 марта — Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, но сейчас по всему миру ущемляются права россиян, подчеркнула омбудсмен.

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VK / Михаил Голиков

Ирина Мусина
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