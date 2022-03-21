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Опубликовано 21 марта 2022, 12:16
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Украинский врач Друзенко извинился за призыв кастрировать военных РФ, попавших в плен

Как отмечает пресс-служба госпиталя, заявление было вызвано угрозами в адрес специалиста и его семьи. Сам медик подчеркнул, что он и его коллеги спасают жизни.

Украинский врач Геннадий Друзенко, который ранее призвал кастрировать российских военнопленных, изменил своё решение и подчеркнул, что медики не будут проводить подобных процедур. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"ПДМШ (Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова. — Прим. Лайфа) никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка", — написал Друзенко.

Ранее врач в эфире телеканала "Украина 24" заявил о том, что российских военных нужно стерилизовать. Как отмечает пресс-служба госпиталя, заявление было вызвано угрозами в адрес медика и его семьи.

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Ранее Бастрыкин поручил расследовать призывы украинского врача к насилию против пленных солдат. Также ведомство планирует объявить медика в международный розыск. По данным следствия, он занял противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики позицию.

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Facebook / Роман Петушков

Никита Осипов
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