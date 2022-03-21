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21 марта, 12:08

Аналитик Муртазин предрёк массовый отказ россиян от кредитов на покупку техники

По словам эксперта, в сегменте потребительского кредитования ставки будут находиться в диапазоне 30%, что абсолютно невыгодно для граждан. Такая ситуация, по его мнению, будет в течение двух лет.

После стабилизации экономической ситуации россияне вряд ли вновь будут покупать электронную технику в кредит. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" выразил владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт отметил, что сейчас банки повышают ставки по вкладам и кредитам вслед за увеличением ключевой ставки до 20% годовых.

"Ставка рефинансирования у нас 20%. Соответственно, кредиты потребительские могут быть для банков выгодны на уровне 30%", — подчеркнул специалист.

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С такими высокими процентами, как указал Муртазин, россиянам крайне невыгодно будет брать в долг у банков. Причём, по его словам, никаких изменений в экономическом плане не предвидится в течение ближайших двух лет. Он также предположил, что в дальнейшем граждане вообще научатся больше рассчитывать только на те средства, которые у них есть.

"Думаю, что то золотое время, когда можно было жить в кредит, оно закончено", — заключил Муртазин.

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Как ранее сообщалось, магазины электроники в РФ были вынуждены отказаться от продажи техники в рассрочку. Причиной этому стали повышение ключевой ставки ЦБ и волатильность курса валют.

Лайф сообщал, что в Москве решили субсидировать льготные ставки кредитов для системообразующих предприятий. В условиях санкционного давления проблем, связанных с логистикой, изменением цен, изменением курса национальной валюты, меры поддержки имеют первостепенное значение, отметил мэр города.

Обложка ©

Pexels

Наталья Исакова

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