Минстрой, Минфин и ЦБ готовят предложения по изменению программ льготной ипотеки

Минстрой, Минфин и Банк России готовят предложения по корректировке сроков и условий всех льготных ипотечных программ. Об этом журналистам сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"Сегодня Министерство строительства и ЖКХ РФ под руководством курирующего вице-премьера Марата Хуснуллина вместе с Минфином России и Центральным банком России готовят предложения по корректировке всех льготных программ с точки зрения сроков, условий и возможных преференций", — сказал он.

Файзуллин уточнил, что изменения предусмотрены в рамках разрабатываемого плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в нынешних условиях.