Минстрой, Минфин и ЦБ готовят предложения по изменению программ льготной ипотеки
Корректировки предусмотрены в рамках разрабатываемого плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в нынешних условиях.
Минстрой, Минфин и Банк России готовят предложения по корректировке сроков и условий всех льготных ипотечных программ. Об этом журналистам сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
"Сегодня Министерство строительства и ЖКХ РФ под руководством курирующего вице-премьера Марата Хуснуллина вместе с Минфином России и Центральным банком России готовят предложения по корректировке всех льготных программ с точки зрения сроков, условий и возможных преференций", — сказал он.
Файзуллин уточнил, что изменения предусмотрены в рамках разрабатываемого плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в нынешних условиях.
Ранее Лайф рассказывал, что появились новые льготы на погашение ипотеки. Этой весной вводятся новые меры поддержки людей, которые уже взяли ипотеку или только планируют оформить жилищный кредит.
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