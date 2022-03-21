НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 11:55

Минстрой, Минфин и ЦБ готовят предложения по изменению программ льготной ипотеки

Корректировки предусмотрены в рамках разрабатываемого плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в нынешних условиях.

Минстрой, Минфин и Банк России готовят предложения по корректировке сроков и условий всех льготных ипотечных программ. Об этом журналистам сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"Сегодня Министерство строительства и ЖКХ РФ под руководством курирующего вице-премьера Марата Хуснуллина вместе с Минфином России и Центральным банком России готовят предложения по корректировке всех льготных программ с точки зрения сроков, условий и возможных преференций", — сказал он.

Файзуллин уточнил, что изменения предусмотрены в рамках разрабатываемого плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в нынешних условиях.

Правительство пообещало помощь бизнесу с кредитами по плавающей ставке

Правительство пообещало помощь бизнесу с кредитами по плавающей ставке

Ранее Лайф рассказывал, что появились новые льготы на погашение ипотеки. Этой весной вводятся новые меры поддержки людей, которые уже взяли ипотеку или только планируют оформить жилищный кредит.

Обложка ©

Pixabay

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1