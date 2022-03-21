Военный эксперт Кнутов объяснил, почему США выгодно затягивание конфликта на Украине

Специалист напомнил, что решения по Незалежной сейчас принимаются в Вашингтоне и Запад "тщательнейшим образом отрабатывает" сценарий 1991 года.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что затягивание конфликта на Украине выгодно именно Соединённым Штатам Америки. В стриме RT "Летучка" он сообщил, что делается это с помощью киевских властей.

Эксперт отметил, что "киевский режим не хочет думать о мирных гражданах". Он напомнил, что украинские власти несамостоятельны в этом вопросе и решения по Незалежной сейчас принимаются в Вашингтоне. По словам Кнутова, США здесь преследуют две цели.

"С одной стороны, это деньги для военно-промышленного комплекса, а с другой — это максимальное введение санкций против России, обострение ситуации в нашей стране с одной целью: дестабилизацией социально-экономического положения, чтобы народ вышел и потребовал смены власти", — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что Запад сейчас "тщательнейшим образом отрабатывает" сценарий 1991 года.