Военный эксперт Кнутов объяснил, почему США выгодно затягивание конфликта на Украине
Специалист напомнил, что решения по Незалежной сейчас принимаются в Вашингтоне и Запад "тщательнейшим образом отрабатывает" сценарий 1991 года.
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что затягивание конфликта на Украине выгодно именно Соединённым Штатам Америки. В стриме RT "Летучка" он сообщил, что делается это с помощью киевских властей.
Эксперт отметил, что "киевский режим не хочет думать о мирных гражданах". Он напомнил, что украинские власти несамостоятельны в этом вопросе и решения по Незалежной сейчас принимаются в Вашингтоне. По словам Кнутова, США здесь преследуют две цели.
"С одной стороны, это деньги для военно-промышленного комплекса, а с другой — это максимальное введение санкций против России, обострение ситуации в нашей стране с одной целью: дестабилизацией социально-экономического положения, чтобы народ вышел и потребовал смены власти", — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что Запад сейчас "тщательнейшим образом отрабатывает" сценарий 1991 года.
По мнению Global Times, США хотят затянуть украинский кризис ради прибыли от торговли оружием. При этом западные страны пытаются обвинить Китай в неких поставках вооружения России, чтобы скомпрометировать нейтралитет Пекина в этом конфликте.
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