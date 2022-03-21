Эксперт Ворожко оценил вероятность дефицита зерна в России

Не стоит опасаться дефицита зерна в России, так как есть запасы и ведётся производство. Об этом Лайфу рассказал председатель СПК "Колхоз Гигант" в Ставропольском крае Александр Ворожко.

"Какой дефицит, если мы по сорок с лишним миллионов тонн зерна продаём за границу. Если мы кормим Турцию, Египет, Ливию, Сирию и всех остальных. Какой дефицит? Всё есть. Всего хватит", — отметил эксперт.

Ворожко подчеркнул, что создающих панику по поводу того, что зерна в России останется мало, нужно наказывать.

"Надо вводить закон военного положения за разжигание вот этих всех вещей (распространение паники. — Прим. Лайфа), надо уголовную или ещё какую-нибудь ответственность", — сказал наш собеседник.

Он заключил, что такие действия носят спекулятивный характер, так как после ажиотажа дефицитные товары исчезнут с прилавков, а потом они будут продаваться через "свои каналы" и рынки.