Депутаты от "Единой России" внесли в Думу законопроект о похоронном деле

Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, который полностью заменит действующий с 1996 года закон о погребении и похоронном деле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы Комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

По словам парламентария, сегодня похоронная отрасль у многих граждан ассоциируется с "серым", а иногда и "чёрным" бизнесом и задача депутатов сделать её максимально прозрачной и понятной для всех. Кроме того, существуют и множественные проблемы с качеством услуг, ценами, устаревшим материально-техническим оснащением похоронных организаций и другие.

"При подготовке новых правил мы обязательно должны обеспечить защиту прав граждан, потерявших близких. Базовый бесплатный пакет услуг, предоставляемых государством, должен быть достаточным. Создание прозрачной, понятной и доступной единой ценовой политики также в нашем приоритете", — сказал Пахомов.

Он также сообщил о необходимости создания единых требований к специализированным службам, формирования ясного понятийного аппарата для работы отрасли и пресечения противоправных действий со стороны всех участников процесса. Также нужен единый механизм входа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рынок ритуальных услуг. Не все эти положения отражены в документе, однако с ним можно продолжать работу, и позиции комитета и Госдумы сформируются в ходе процесса. Пахомов также поддержал авторов законопроекта.