Депутаты от "Единой России" внесли в Думу законопроект о похоронном деле
Глава Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов поддержал авторов и заметил, что в ходе рабочего процесса будет сформирована единая позиция, которая сделает эту отрасль более чистой для граждан.
Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, который полностью заменит действующий с 1996 года закон о погребении и похоронном деле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы Комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.
По словам парламентария, сегодня похоронная отрасль у многих граждан ассоциируется с "серым", а иногда и "чёрным" бизнесом и задача депутатов сделать её максимально прозрачной и понятной для всех. Кроме того, существуют и множественные проблемы с качеством услуг, ценами, устаревшим материально-техническим оснащением похоронных организаций и другие.
"При подготовке новых правил мы обязательно должны обеспечить защиту прав граждан, потерявших близких. Базовый бесплатный пакет услуг, предоставляемых государством, должен быть достаточным. Создание прозрачной, понятной и доступной единой ценовой политики также в нашем приоритете", — сказал Пахомов.
Он также сообщил о необходимости создания единых требований к специализированным службам, формирования ясного понятийного аппарата для работы отрасли и пресечения противоправных действий со стороны всех участников процесса. Также нужен единый механизм входа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рынок ритуальных услуг. Не все эти положения отражены в документе, однако с ним можно продолжать работу, и позиции комитета и Госдумы сформируются в ходе процесса. Пахомов также поддержал авторов законопроекта.
А ранее юрист Максим Калинов рассказал, как россиян обманывают ритуальные агентства. Чаще всего работники похоронных компаний приезжают к потенциальным клиентам без вызова. Это происходит даже до того, как в доме появляется полиция и скорая.
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