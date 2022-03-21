Путин поддержал идею о "северных" надбавках госслужащим в Арктике с первых дней работы
Такие выплаты могут достигать 80%, но для молодого специалиста они равны нулю, если нет стажа жизни на Севере, уверен глава ЯНАО. Поэтому нужно решить вопрос по ускоренному начислению этих надбавок.
Президент РФ Владимир Путин признал справедливым предложение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова о начислении "северных" надбавок федеральным госслужащим в Арктической зоне с первых дней их работы. Глава государства пообещал поручить правительству проработать этот вопрос как можно быстрее.
"Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее", — ответил Владимир Путин на соответствующее предложение.
Артюхов рассказал, что во многих федеральных структурах имеются проблемы с кадрами, а "для получения надбавки следует накопить определённый стаж работы". Руководство же на местах решало бы вопросы гораздо гибче при условии ускоренного порядка начисления "северных" надбавок, "а лучше — платить с первого дня".
Причём в целом эти надбавки могут достигать 80%, но "для молодого специалиста они равны нулю, если у тебя нет стажа жизни на Севере". Это препятствует приезду таких работников в регион. Предложение касается самых разных направлений, которые испытывают кадровые трудности, в том числе правоохраны, безопасности и налогов. Артюхов отметил, что такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры.
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