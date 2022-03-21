Путин поддержал идею о "северных" надбавках госслужащим в Арктике с первых дней работы

Президент РФ Владимир Путин признал справедливым предложение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова о начислении "северных" надбавок федеральным госслужащим в Арктической зоне с первых дней их работы. Глава государства пообещал поручить правительству проработать этот вопрос как можно быстрее.

"Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее", — ответил Владимир Путин на соответствующее предложение.

Артюхов рассказал, что во многих федеральных структурах имеются проблемы с кадрами, а "для получения надбавки следует накопить определённый стаж работы". Руководство же на местах решало бы вопросы гораздо гибче при условии ускоренного порядка начисления "северных" надбавок, "а лучше — платить с первого дня".

Причём в целом эти надбавки могут достигать 80%, но "для молодого специалиста они равны нулю, если у тебя нет стажа жизни на Севере". Это препятствует приезду таких работников в регион. Предложение касается самых разных направлений, которые испытывают кадровые трудности, в том числе правоохраны, безопасности и налогов. Артюхов отметил, что такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры.