Арахамия: Переговоры делегаций России и Украины сегодня продолжались полтора часа
По его словам, процесс при этом не прекращается и сейчас общаются рабочие группы.
Переговоры делегаций России и Украины 21 марта продолжались полтора часа. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа", член киевской делегации Давид Арахамия.
"Встреча (онлайн) была уже. С 10:30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", — цитирует его украинское издание "Страна".
Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд был 7 марта. Затем переговоры продолжились в видеоформате. Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Он подчеркнул также, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.
ТАСС / Максим Гучек / БелТА