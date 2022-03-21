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Опубликовано 21 марта 2022, 12:13
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Арахамия: Переговоры делегаций России и Украины сегодня продолжались полтора часа

По его словам, процесс при этом не прекращается и сейчас общаются рабочие группы.

Переговоры делегаций России и Украины 21 марта продолжались полтора часа. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа", член киевской делегации Давид Арахамия.

"Встреча (онлайн) была уже. С 10:30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", — цитирует его украинское издание "Страна".

WP: Киев посылает неясные и противоречивые сигналы о переговорах с Россией
WP: Киев посылает неясные и противоречивые сигналы о переговорах с Россией

Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд был 7 марта. Затем переговоры продолжились в видеоформате. Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Он подчеркнул также, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.

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ТАСС / Максим Гучек / БелТА

Александра Вишнякова
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