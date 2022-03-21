Арахамия: Переговоры делегаций России и Украины сегодня продолжались полтора часа

По его словам, процесс при этом не прекращается и сейчас общаются рабочие группы.

"Встреча (онлайн) была уже. С 10:30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", — цитирует его украинское издание "Страна".