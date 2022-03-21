На Ставрополье нашли тело пропавшего 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями

В городе Невинномысске Ставропольского края найден мёртвым пропавший накануне 12-летний мальчик. Как стало известно Лайфу, на теле ребёнка обнаружены ножевые ранения.

Труп нашли в лесополосе около часа дня. Другие подробности произошедшего уточняются. В школе мальчика характеризуют как положительного и прилежного ученика, который занимался в спортивной секции и посещал математический кружок. Жил погибший в полной семье и не был замечен в конфликтных ситуациях с одноклассниками.

Ночь с субботы на воскресенье мальчик провёл у бабушки, от неё он отправился на встречу с одноклассницей, но так и не увиделся с ней, дома его также больше не видели. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как незадолго до трагедии на улице мальчик играл с собакой своего сверстника.

Прогулка мальчика перед исчезновением. Видео © VK / Татьяна Танечка