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21 марта, 12:20
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На Ставрополье нашли тело пропавшего 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями

Сейчас правоохранители устанавливают подробности случившегося. Ночь перед исчезновением школьник провёл у бабушки, а потом должен был встретиться с одноклассницей, однако так и не увиделся с ней.

<p>Погибший мальчик. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall291238794_4046" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Татьяна Танечка</a></p>

Погибший мальчик. Обложка © VK / Татьяна Танечка

В городе Невинномысске Ставропольского края найден мёртвым пропавший накануне 12-летний мальчик. Как стало известно Лайфу, на теле ребёнка обнаружены ножевые ранения.

Труп нашли в лесополосе около часа дня. Другие подробности произошедшего уточняются. В школе мальчика характеризуют как положительного и прилежного ученика, который занимался в спортивной секции и посещал математический кружок. Жил погибший в полной семье и не был замечен в конфликтных ситуациях с одноклассниками.

Ночь с субботы на воскресенье мальчик провёл у бабушки, от неё он отправился на встречу с одноклассницей, но так и не увиделся с ней, дома его также больше не видели. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как незадолго до трагедии на улице мальчик играл с собакой своего сверстника.

Прогулка мальчика перед исчезновением. Видео © VK / Татьяна Танечка

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве нашли женщину, оставившую тело полуторамесячного ребёнка у мусорных баков. Она объяснила следователям, что малыш задохнулся, а оказать ему необходимую помощь горожанка не смогла. На возможность этой версии указывает то, что на теле мальчика не было телесных повреждений.

Артур Лапсаков

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